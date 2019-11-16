شايفر: مدربو الأندية يعرفون لاعبيهم أكثر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

رأى الألماني وينفريد شايفر مدرب نادي بني ياس أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك مطالب بالتواصل أكثر مع مدربي الأندية في الدولة، مبيناً أن مديري الأجهزة الفنية بالأندية يعرفون لاعبيهم جيداً أكثر من مارفيك الذى يجب أن يكون هناك تنسيق معهم مثلما يحدث في ألمانيا على سبيل المثال حيث يشكل مدربو المنتخبات ثنائية مع مدربي الأندية.

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وأوضح الألماني شايفر ل«الخليج الرياضي» أنه حين يتحدث عن منتخب الإمارات لن يكون ذلك من باب الانتقاد فهو مدرب لديه تجربة سابقة في قيادة المنتخبات (قاد الكاميرون وجامايكا وتايلاند)، وقال إن التواصل مع مدربي الأندية يكشف العديد من المواهب التي لم يسلط عليها الضوء، معتبراً أن اللاعبين المواطنين هم ركيزة المنتخبات لذلك يجب البحث عن المواهب منهم.

وأشار مدرب بني ياس إلى أن حرص الهولندي فان مارفيك على متابعة مباريات دوري الخليج العربي من المدرجات، يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة من أجل لفت أنظار مدرب المنتخب ولكن ذلك وحده ليس كافياً.

وقال شايفر إن فيتنام منتخب مقاتل، وفوزه على منتخب الإمارات ليس مفاجأة وهو ليس منتخباً سهلاً، كما يراه البعض، وهناك تطور مستمر في مستواه، وتمنى المدرب الألماني التوفيق للمنتخب في المواجهات المقبلة من أجل عكس مستوى أفضل واللحاق بركب الصدارة، ودعا «الأبيض» إلى التمسك بالأمل لأنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم.