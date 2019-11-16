شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة في كأس المرموم للقدرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السابعة من صباح اليوم سباق كأس المرموم للقدرة محلي لمسافة 120كم الذي يقام بالتعاون وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وهو أحد السباقات الرئيسية في أجندة سباقات موسم القدرة بدبي، ويتوقع له مشاركة كبيرة ومميزة من قبل أهم فرسان القدرة على مستوى الدولة وأهم الإسطبلات.
وجرت أمس التحضيرات الفنية للسباق بإخضاع كل من الفرسان والخيول المشاركة لعمليات الفحص والوزن وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للمشاركين في سباق اليوم الذي كان مقرراً له أن يقام أمس الأول، وتم تأجيله ليقام اليوم لضمان مزيد من النجاح.
وكانت إدارة نادي دبي للفروسية المسؤولة عن تنظيم الحدث، أغلقت باب التسجيل للإسطبلات المشاركة يوم 10 نوفمير الجاري.
وتم رصد جوائز مميزة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في السباق، حيث تم رصد ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، و ١٥٠ ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و١٤٠ للمركز الخامس، والمركز السادس ١٣٠ ألف درهم، والمركز السابع ١٢٠ ألف درهم، والمركز الثامن ١١٥ ألف درهم، والمركز التاسع ١١٠ آلاف درهم، والمركز العاشر ١٠٠ ألف درهم.
من جانب آخر، أعلن نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وسباق الخيل عن إقامة سباق يوم الشهيد للقدرة المخصص لإسطبلات الخاصة يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.
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