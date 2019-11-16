رونالدو هاتـريـك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ منتخب البرتغال لكرة القدم على آماله بالتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزه الساحق على ليتوانيا 6-صفر، بينها ثلاثية لنجمه كريستيانو رونالدو ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات التي شهدت أيضاً فوزاً صعباً لمنتخب صربيا منافسه على بطاقة التأهل على لوكسمبورغ 3-2.

ونجح رونالدو في تسجيل تاسع هاتريك له في صفوف منتخب بلاده وجاءت أهدافه في الدقائق 7 من ركلة جزاء، 22 و65)، كما أنه الهاتريك ال55 له في مسيرته، بواقع 44 مع فريقه السابق ريال مدريد، و9 مع المنتخب البرتغالي، وهاتريك مع فريقه الحالي يوفنتوس، وهاتريك مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

واقترب رونالدو من دخول نادي المئة هدف مع منتخب البرتغال، حيث سجل حتى الآن 98 هدفاً في 163 مباراة دولية، كما أصبح على بعد 11 هدفاً من معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني علي دائي، كأكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ المنتخبات برصيد 109 أهداف في 149 مباراة.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 14 نقطة، خلف أوكرانيا (19 نقطة) التي كانت قد حسمت البطاقة الأولى وبلغت النهائيات في الجولة الماضية بفوزها على البرتغال 2-1 بالذات.

وتحتل صربيا المركز الثالث بفارق نقطة خلف البرتغال.