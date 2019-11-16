شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن بطل العالم للاسكواش: حققت حلم الطفولة وانجاز فريد مع رنيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش عن تتويجه للمرة الأولى بـ بطولة العالم التي أقيمت خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وقال طارق مؤمن:"حققت حلم الطفولة بحصد بطولة العالم وخاصة أنها جاءت بعد صبر طويل وأن احصدها في سن الـ 31 عاما أمر أسعدني للغاية بأن الفرصة جاءت أخيراً"، لم أصدق أنني حققت هذا الانجاز التاريخي مع رنيم بأن نكون أول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم في نفس اللعبة، عرفت بهذا الأمر صباح اليوم فقط وحاولت ألا أجعله يمثل عبئ نفسي علي حتى لا أكون تحت ضغط خلال المباراة وسعيد جدا بهذا الانجاز مع رنيم".

وفاز مؤمن في مباراة الدور النهائي على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4 .

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالي التي يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجي ببطولة العالم في العام التالي 2017، وحصد علي فرج لقب النسخة الماضية.

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يذكر أن بطولة السيدات كانت قد أقيمت حتى الأول من نوفمبر الجاري تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للعام الثاني على التوالي والرابع في تاريخها.

بذلك تحتفظ مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للرجال والسيدات للعام الرابع على التوالي وجاءت الأعوام الثلاثة السابقة كالتالي:

موسم 2016: نور الشربيني وكريم عبد الجواد

موسم 2017: رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي

موسم 2018: نور ابشربيني وعلي فرج

موسم 2019: نور الشربيني وطارق مؤمن