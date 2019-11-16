أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الوطنى يصل جزر القمر بعد رحلة أستغرقت 9 ساعات

المنتخب الوطنى يصل جزر القمر بعد رحلة أستغرقت 9 ساعات

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 9 ساعات .

تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقسيم اللاعبين إلى قسمين فى التدريبات التى جرت بعد أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد القريبة من مقر إقامة المنتخب الأولمبى بالتجمع الخامس.

رمضان صبحي يناقش عروض الاحتراف بعد أولمبياد طوكيو

يحظى رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى، بمتابعة أكثر من ناد أوربى خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى.

تكليف شيتوس ومحمد شوقى بمتابعة مباراتىّ الجولة الثالثة للمجموعة الثانية

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، متابعة مباراتىّ الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، اليوم بشكل دقيق، وتم الاتفاق علي أن يقوم محمد شوقي مدرب مساعد المنتخب بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد القاهرة علي أن يقوم وائل رياض بمتابعة اللقاء الذى سيقام باستاد السلام.

خالد مرتجى يعود للقاهرة قبل "عمومية" الأهلى بعد رحلة علاجية فى لندن

يعود المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للقاهرة يوم الأربعاء المقبل بعد رحلة علاجية لعدة أيام فى العاصمة الإنجليزية لندن.

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عمرو جمال: أنا مش محظوظ ونفسى أرجع الأهلى وهذه نصيحة عماد متعب

أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أنه يتمنى أن يعود لجدران النادى الأهلى مرة أخرى مؤكداً أنه يعرف قدراته جيداً ويعشق التحدى.

جيرالدو يُجهّز عروض خارجية تحسباً للرحيل عن الأهلى في يناير

يُجهز الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عدة عروض من دوريات خارجية للانتقال لأحداها خلال الفترة المقبلة وتحديداً في فترة الانتقالات الشتوية المقلبة.

إلى أين وصلت مفاوضات الأهلى السعودى مع محمود علاء؟ دخل الأهلى السعودي فى مفاوضات جادة مع محمود علاء مدافع منتخب مصر ونادى الزمالك، لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو

رفض مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، مُجدداً، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بأى صورة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة فى ظل خروج المغربى خالد بوطيب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى والبحث عن قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلاً منه فى الانتقالات القادمة أو ضم مهاجم جديد وفقا للرؤية الفنية بالتنسيق مع إدارة النادى.