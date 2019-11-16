أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الوطنى يصل جزر القمر بعد رحلة أستغرقت 9 ساعات
المنتخب الوطنى يصل جزر القمر بعد رحلة أستغرقت 9 ساعات
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 9 ساعات .
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جيرالدو يُجهّز عروض خارجية تحسباً للرحيل عن الأهلى في يناير
يُجهز الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عدة عروض من دوريات خارجية للانتقال لأحداها خلال الفترة المقبلة وتحديداً في فترة الانتقالات الشتوية المقلبة.
الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو
رفض مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، مُجدداً، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بأى صورة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة فى ظل خروج المغربى خالد بوطيب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى والبحث عن قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلاً منه فى الانتقالات القادمة أو ضم مهاجم جديد وفقا للرؤية الفنية بالتنسيق مع إدارة النادى.
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