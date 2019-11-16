سوبر كورة.. تويتر يتوج الأهلى ملكا على إفريقيا ويصدم الزمالك بمركز متراجع

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ويقدم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مستويات فنية رائعة تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر ما جعله في صدارة المشهد الكروي قبل أيام قليلة من انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أبطال أفريقيا.
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