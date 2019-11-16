شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تويتر يتوج الأهلى ملكا على إفريقيا ويصدم الزمالك بمركز متراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية عالمية عن تصدر النادي الأهلي قارة أفريقيا تفاعلاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال شهر أكتوبر بفارق كبير عن كل منافسيه في قائمة أكثر 10 أندية.

ويقدم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مستويات فنية رائعة تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر ما جعله في صدارة المشهد الكروي قبل أيام قليلة من انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أبطال أفريقيا.