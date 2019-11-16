شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف لـ"Time sport": الضغط المتقدم "مفتاح" فوز المنتخب الاولبمي على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق الاهلى السابق ، أنه لابد من لاعبى المنتخب الأولمبى أن يقوموا بالضغط المتقدم على جنوب أفريقيا خلال المباراة القادمة التى تجمعهم الثلاثاء القادم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
وأوضح محمد يوسف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن لاعبى جنوب أفريقيا يتميزرون بالسرعة التمرير و قادرين على خلق مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر ولابد من أخذ الحظر من لاعبى المنتخب الأولمبى .
وأشار محمد يوسف أنه لابد من الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب أشراك ثنائى هجومى خلال المباراة مثل مصطفى محمد و أحمد ياسر ريان .
تأهل منتخب جنوب افريقيا لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب افريقيا مع منتخبنا الوطني الاولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
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