شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلي يكشف نصيحة شوقي غريب و دور جماهير الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشف لاعب الدراويش في تصريحات كواليس ما دار بينه وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى قائلاً:"دائما ما يحفزني ويقول لي إنني ورقته الرابحة في الفريق وهو ما يجعلني دائما في وضع استعداد لصنع الفارق في أي وقت اشارك به وهو أيضا سعيد جدا بأدائى خلال مواجهتي غانا والكاميرون ".

واستكمل عبد الرحمن مجدى تصريحاته قائلا :"الجهاز الفني للاسماعيلي في تواصل مستمر معي و مجلس الادارة أيضا منحني دعما كبيرا لتقديم الأفضل مع المنتخب و الجميع من مجلس إدارة و جهاز فني ولاعبين في تواصل دائم للاطمئنان علي ".

وأضاف لاعب الاسماعيلي : أشكر الجماهير على الدعم الدائم لنا و بالفعل وجودهم صنع فارقا كبيرا ، و اشكر جماهير الاسماعيلي بشكل خاص فقد منحتني دعما كبيرا الفترة الماضية و هو ما جعلني ارغب في تقديم المزيد .

وأنهى تصريحاته قائلا : الوصول للاولمبياد حلم كبير و انا و زملائي قادرون على تحقيقه و تعاهدنا على ذلك خلال الفترة الماضية لاسعاد الجماهير التي نتمنى ان تظل مؤازرتها لنا حتى يتحقق الحلم .