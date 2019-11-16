شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
فيما تقام الجولة الـ 14 يوم الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى و الزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع هليوبوليس و حدائق الأهرام مع طلائع الجيش .
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