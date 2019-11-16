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فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ،  مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

و شهدت هذه الجولة فوز  كلا من الزمالك على أصحاب الجياد  37 /29 و سموحة على البنك الأهلى و سبورتنج على  الجزيرة 28 /27  و 6 أكتوبر على الزهور 26 /25  و الأهلى على  محافظة الفيوم 31/23  و المعادى على الحوار  25 /23 و جزيرة الورد على الطيران 22/21 و الأوليمبى على  حدائق الأهرام  25 /17 , فيما تعادل طلائع الجيش مع هليوبوليس 30 /30 .

 

فيما تقام الجولة الـ 14 يوم الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى و الزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع هليوبوليس و حدائق الأهرام مع طلائع الجيش .

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