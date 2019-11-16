شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 15/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 15/11/2019 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، تفاصيل مفاوضات اهلي جدة مع محمود علاء لاعب الزمالك. تفاصيل مفاوضات الأهلى السعودى مع محمود علاء دخل الأهلى السعودي فى مفاوضات جادة مع محمود علاء مدافع منتخب مصر ونادى الزمالك، لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل. الزمالك يتصدر دوري 2001 بعد 14 جولة والأهلي رابعا أسدل الستار على منافسات الحولة الـ 14 فى دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي جاءت أبرز نتائجها فوز الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف، وفوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة. الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو رفض مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، مُجدداً، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بأى صورة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة فى ظل خروج المغربى خالد بوطيب من الحسابات الفنية للجهاز الفني ملخص "سباعية" الزمالك فى لقاء الأميرية نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، فيديو لأهداف وملخص مباراة الفريق الأبيض مع الأميرية، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب النادى الأبيض. Advertisements ميتشو يمنح اللاعبين "إجازة" بعد سباعية الأميرية قبل آخر بروفة ودية منح الصربى ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، بعد خوض الفريق لمباراة الأميرية الودية بالأمس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بسبعة أهداف مقابل هدف. أحمد رفعت ينتظر عرضا خليجيا فى الميركاتو الشتوى ينتظر مسئولو الزمالك وصول عرض خليجى للتعاقد مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، المعار لمدة موسم إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ميتشو يحسم تكرار اكتشافات جروس بعد ودية حرس الحدود يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى محمد عنتر وإسلام جابر فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر على الترتيب، كبدائل فى المباريات الرسمية. الزمالك يكشف حقيقة تعديل عقد مصطفى محمد بعد التألق مع الأولمبى كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض لن يكون فى حاجة إلى تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالى والمنتخب الأولمبى بعد تألقه مع الأخير فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الزمالك اليوم الجمعة 15/11/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.