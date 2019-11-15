رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد السلام مباراة قوية تجمع بين متصدر المجموعة الثانية جنوب إفريقيا ومنتخب نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي :

حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا.

الهجوم: فوستر - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.

بينما جاء تشكيل إماما ماباكابو نيجيريا كالآتي :

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر

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الدفاع: جيمس - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان.

الوسط: أزوبيكي- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج.

الهجوم: أورجي - أوينا تاو - سوينسي.

ترتيب المجموعه الثانيه من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب قبل مباريات الجولة الثالثة

جنوب إفريقيا 3 نقاط

نيجيريا 3 نقاط

كوتديفوار 3 نقاط

زامبيا نقطة

ويقام في نفس التوقيت مباراة كوتديفوار وزامبيا علي ستاد القاهرة الدولى.