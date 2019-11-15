رياضة | التشكيل الرسمي.. مباراة زامبيا أمام كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي.. مباراة زامبيا أمام كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية بين منتخب كوت ديفوار الأولمبي ومنتخب زامبيا الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وجاء تشكيل كوت ديفوار على كالأتي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جونيور تراورى، إبراهيم سنجارى.

خط الهجوم: بابا تراورى، يوسف داو، لامين تراوري.

وجاء تشكيل زامبيا كالاتي:

حراسة المرمى: برادلي جونيور مواين.

الدفاع: شيمي ماييمبي وسولومون ساكالا و موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا.

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الوسط: كانديلا فيلد، نجوسا سونزو، لاميك باندا، موسوندا تشياسالا.

الهجوم: إنكوك موباو، باستون داكا.

ترتيب المجموعه الثانيه قبل مباراة كوتديفوار وزامبيا

جنوب إفريقيا 4 نقاط

نيجيريا 3 نقاط

كوتديفوار 3 نقاط

زامبيا نقطة

ويقام علي ستاد السلام في نفس التوقيت الساعة الثامنة مساءا مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويريد منتخب كوت ديفوار الفوز علي زامبيا من أجل التأهل رسميا للدور نصف نهائي من كأس الأمم، بعدما وصل طرفي المجموعة الأولى وهما مصر وغانا، بينما يسعي منتخب زامبيا للفوز من أجل إحياء آماله في الصعود وإنتظار مباراة النسور أمام البافانا بافانا.

وكان منتخب زامبيا قد تعادل اللقاء الأول أمام منتخب جنوب إفريقيا سلبيا بينما خسر اللقاء الثانى أمام نيجيريا بثلاثية لهدف، بينما منتخب كوت ديفوار فاز اللقاء الأول علي نيجيريا بهدف وخسر اللقاء الثانى أمام جنوب إفريقيا بهدف.