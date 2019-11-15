رياضة | تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد قناة Mbc Action، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة على تردد القناة الناقلة لمباراة السوبر كلاسيكو بين المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" في السطور التالية، تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين، لمشاهدتها حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، على الأراضي السعودية، في مباراة ودية تجمع بينهما.

تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد 11270

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معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

كما يمكنكم متابعتها في غرب أفريقيا (الجزائر – المغرب – تونس – موريتانيا) عبر الترددات التالية:

تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر النايل سات

التردد 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V.