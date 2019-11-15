رياضة | تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تردد قناة Mbc Action، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة على تردد القناة الناقلة لمباراة السوبر كلاسيكو بين المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.
تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action
ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" في السطور التالية، تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين، لمشاهدتها حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، على الأراضي السعودية، في مباراة ودية تجمع بينهما.
تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر النايل سات
التردد 11470
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر القمر الصناعي عرب سات
التردد 11270
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
كما يمكنكم متابعتها في غرب أفريقيا (الجزائر – المغرب – تونس – موريتانيا) عبر الترددات التالية:
تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر النايل سات
التردد 11559
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة إم بي سي اكشن Mbc Action عبر القمر الصناعي عرب سات
التردد 12284
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V.