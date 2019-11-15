رياضة | التشكيل الرسمي للبرازيل أمام الأرجنتين.. مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل رابط مجاني MBC Action

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للبرازيل أمام الأرجنتين.. مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل رابط مجاني MBC Action والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره منتخب الأرجنتين بعد قليل ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت ‏تشكيلة البرازيل الرسمية أمام الأرجنتين كالتالي :

حراسة المرمي اليسون

خط الدفاع: دانيلو ، ميليتاو ، سيلفا ، ساندرو

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خط الوسط: كاسيميرو ، ارثر ، باكيتا.

خط الهجوم: ويليان ، خيسوس ، فيرمينهو .

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport

وتكتسب مواجهات البرازيل و الارجنتين دائما الطابع الرسمي على الرغم من وديتها ويدخل منتخب البرازيل المباراة وهو حامل لقب بطولة كوبا امريكا بينما يرغب منتخب الأرجنتين في رد اعتبارها أمام البرازيل التي كانت سببًا في حرمانهم من التتويج ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل في الصيف الماضي بعد أن فازت كتيبة المدرب البرازيلي تيتي على كتيبة المدرب الأرجنتيني سكالوني في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.