رياضة | عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين اليوم الجمعة 15 نوفمبر في مباراة ودية بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية في مدينة الرياض بالسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

وستذاع مباراة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا على قناة "السعودية الرياضية KSA SPORTS" وعلى قناة "MBC Action" بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

مفاجأة من قناة إم بي سي أكشن

وقدمت قناة إم بي سي أكشن مفاجأة إلى جميع محبي كرة القدم حيث أعلنت إذاعة المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل اليوم بشكل حصري ومجانا.

تردد قناة إم بي سي أكشن

ويقدم موقع "الخليج 365" تردد قناة إم بي سي أكشن الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم كالآتي:

يمكن استقبال القناة على "نايل سات" على تردد 11559 (V) بمعدل ترميز 27500 - 5/6 بجودة SD.

كما يمكن استقبال القناة على قمر "عرب سات" على تردد 12284 (V) بمعدل ترميز 27500 - 5/6 بجودة SD.

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ويمكن أيضا استقبال القناة على قمر "عرب سات" بجودة أقل على تردد 12399 (V) بمعدل ترميز 27500 - 3/4 بجودة HD.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل

حراسة المرمى: أوجاستين مارتشين.

المدافعون: خوان فويس، جيرمان بيزييلا، نيكولاتس أوتاميندي، ماركوس أكونا.

لاعبو الوسط: رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

المهاجمون: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

المدافعون: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

لاعبو الوسط: آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو.

المهاجمون: جابريال خيسوس، روبيرتو فيرمينيو، ريتشالتسون دي أندرندي.