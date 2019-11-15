رياضة | تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر COOL KORA مشاهدة مباراة (السوبر كلاسيكو) LIVE بدون تقطيع، حيث يستضيف استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة 15 نوفمبر لعام 2019، المواجهة النارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن فعاليات موسم الرياض الحدث الأهم والأضخم في الوطن العربي.

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موعد البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد البرازيل KOOORA4GOAL اليوم:

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد البرازيل على YALLA SHOOT PLUS، بدون تقطيع، تابع مباشرة مباراة منتخب السامبا على KORA LIVE، حيث تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي في (السوبر كلاسيكو)، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش اليوم الجمعة الموافق 15 / 11 / 2019، تابع لايف (BRAZIEL) الآن.

القنوات الناقلة KSA SPORTS لمباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم الجمعة:

أعلنت قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1HD اذاعة المواجهة النارية بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب البرازيل التي تقام اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

وتستطيعون متابعة قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS علي القمر الصناعي "نايل سات" عبر تردد 12149، معدل الترميز 27500، الاستقطاب "أفقي"، معامل تصويب الخطأ 3 /4، بينما تستطيعون استقبال قناة KSA SPORT 1 عبر تردد 12284، الترميز 27500، الاستقطاب "رأسي"، معامل تصويب الخطأ 5 / 6.

كما يمكنكم استقبال قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1HD علي القمر الصناعي "عرب سات" عبر تردد 12149، الاستقطاب "أفقي"، الترميز 27500، أو تردد 12015، الاستقطاب "رأسي" الترميز 27500.

بث مباشر KSA SPORTS السعودية الرياضية مباراة الأرجنتين ضد البرازيل:

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تردد إم بي سي أكشن الناقلة حصريًا لمباراة الأرجنتين والبرازيل :-

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