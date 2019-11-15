رياضة | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر «قناة مفتوحة» MBC Action YouTube الناقلة للمباراة مجانا بدون تقطيع

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يلتقي مساء الغد الجمعة 15 نوفمبر COOLKORA منتخبي البرازيل والأرجنتين في " كلاسيكو العالم" الذي يقام بملعب " جامعة الملك سعود" بمدينة الرياض في السعودية في مباراة ودية.

موسم الرياض

بدأ موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية YALLASHOOT في يوم 11 أكتوبر الماضي ويمتد حتى 15 ديسمبر المقبل، وستعد مواجهة المنتخبين الكبيرين أبرز أحداثه.

نتيجة آخر مباراة بين البرازيل والأرجنتين

كانت آخر المواجهات بين البرازيل والأرجنتين، تلك التي أقيمت في يونيو الماضيKORA LIVE ضمن بطولة كأس "كوبا أميركا" التي إستضافتها البرازيل.

وتواجه المنتخبان في نصف النهائي، وفازت البرازيل KORAONLINE على الأرجنتين بهدفين دون رد سجلها جابرييل خيسوس وروبيرتو فيرمينو.

ثاني مواجهات البرازيل والأرجنتين في السعودية

إلتقى الفريقان في أكتوبر من عام 2018 بملعب مدينة الملك عبدالله DAWRI PLUS في مدينة جدة، وتفوق منتخب السامبا بهدف دون رد سجله "جواو ميراندا".

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

تنطلق المباراة مساء الجمعة الموافق 15 نوفمبر في تمام لساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوان الناقلة لمباراة البرازيل و الأرجنتين

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين دوري بلس

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قائمة البرازيل

إختار المدرب " تيتي" القائمة التالية لمواجهة الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون – إيديرسون – فوزاتو

خط الدفاع: لودي – ميليتاو – سيلفا – ماركينيوس – دانيلو – ساندرو – إيمرسون - فيليبي

خط الوسط: كوتينيو – دوجلاس لويز – كاسيميرو – باكيتا – أرثر – فابينيو

خط الهجوم: فيرمينو – خيسوس – نيريس – ويليان – رودريجو – ريتشارلسون.

قائمة الأرجنتين

إستدعى المدرب "ليونيل سكالوني" القائمة التالية إستعداداً لمواجهة البرازيل.

حراسة المرمى: ماركسين – موسو – مارتينيز – أندرادا

خط الدفاع: فويث – سارافيا – بادزيلا – أوتاميندي – تاليافيكيو – بيريز – رودريجيز – روخو – كانيمان

خط الوسط: دي باول – أوكامبوس – باريديس – لو سيلسو – بيريرا – دومنيجيز – أكونيا

خط الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – ديبالا – ألاريو – أجويرو – جونزاليز.