رياضة | الصيد ضيفا علي شباس ومطوبس يستضيف دسوق والزعفران ضد الحامول في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد ضيفا علي شباس ومطوبس يستضيف دسوق والزعفران ضد الحامول في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا السبت مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، والتي تقام في الثانية والنصف عصرا.

يستضيف استاد طنطا مباراة بين فريقي سبورتنج كاسل وسيدي سالم، يدخل سبورتنج اللقاء في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سيدي سالم في المركز قبل الأخير بنقطتين.

شهدت الجولة الأخيرة، فوز سبورتنج كاسل بثلاثية مقابل هدفين علي دسوق، بينما تعادل سلبيا سيدي سالم مع بلطيم.

ويواجه فريق مطوبس نظيره دسوق، علي ملعب الأول، ويحتل صاحب الأرض المركز العاشر برصيد 5 نقاط وكان قد خسر من الصيد بثلاثية نظيفة بالجولة الاخيرة، بينما يأتي دسوق في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، وخسر من سبورتنج كاسل بالجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين.

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وعلي ملعب قلين يتقابل فريق شباس الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد 6 نقاط مع صيد المحلة متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وكان الشهداء قد خسر بالجولة الماضية بنتيجة كبيرة من الحامول برباعية مقابل هدف، بينما حقق الصيد فوزا مستحقا علي مطوبس بثلاثية نظيفة.

ويحل مركز شباب الحنفي ضيفا علي اتحاد بسيون، ويحتل الحنفي المركز الثالث عسر برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته من سمنود بالجولة الماضية بهدف نظيف، بينما يحتل بسيون المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وكان قد فاز علي سيدي سالم بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة.

وفي مباراة لا تقبل القسمة علي اثنين يستضيف سمنود متصدر المجموعة بقيادة مصطفي أبو إسماعيل نظيره عثماسون طنطا الذي يقوده محمد علوش فنيا، ويخوض سمنود المباراة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة متناصفا الصدارة مع صيد المحلة، بينما يحتل عثماسون المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وفي ختام مواجهات الغد يواجه الزعفران نظيره الحامول، ويدخل الزعفران المباراة في المركز السابع برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الحامول المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وتختتم الموجهات بمباراة بلطيم وكفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل وتم تأجيل المباراة بسبب إقامة مباراة كفر الشيخ وفاركو غدا ببطولة كأس مصر