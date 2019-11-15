رياضة | اعرف الآن.. تردد قناة السعودية الرياضية KSA HD الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم موعد انطلاقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعرف الآن.. تردد قناة السعودية الرياضية KSA HD الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم موعد انطلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ملحمة كروية كبيرة بين منتخبين من أعرق المنتخبات الدولية فى كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، تأتي هذة المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، على قناة السعودية الرياضية 1 KSA SPORT تعد مباراة البرازيل والأرجنتين من أقوي المواجهات الدولية التى ينتظرها الملايين من متابعي كرة القدم، ويعد هذا مكسب كبير جدًا للسعودية وبصمة كبيرة على نجاح موسم الرياض فى السعودية بقيادة رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

شاهد مباراة البرازيل والأرجنتين مجانًا على قناة السعودية الرياضية

يمكنك متابعة مباراة البرازيل والأرجنتين مجانًا على القمر الصناعي "نايل سات" من خلال قناة KSA SPORT السعودية الرياضية 1 على تردد (12149) المجاني عبر القمر الصناعي وتابع نتائج مباريات اليوم بث مباشر لحظة بلحظة مجانًا على قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.

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شاهد أيضًا مباراة البرازيل والأرجنتين وتابع نتائج مباريات اليوم بث مباشر لحظة بلحظة مجانًا عبر القمر الصناعي "عرب سات" على تردد (12015) المجاني على قناة السعودية الرياضية KSA SPORT

موعد مباراة السوبر كلاسيكو بين السامبا وراقصو التانجو "البرازيل والأرجنتين"

تقام مباراة البرازيل والأرجنتين فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية1 (KSA SPORT 1) ، بينما يمكنك متابعة مباراة البرازيل والأرجنتين فى تمام الساعة الثامنة مساءًأ بتوقيت مكة المكرمة أيضًا عبر القمر الصناعي "نايل سات" على قناة السعودية الرياضية 1 (KSA SPORT).