رياضة | «قناة مفتوحة» تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر YouTube HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر YouTube HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الملك سعود اليوم مباراة قوية تجمع بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، ضمن المباريات الودية في فترة التوقف الحاليه، والمقرر إقامتها في المملكة العربيه السعوديه، اليوم، في مباراة قوية وكبيرة بين نجوم منتخبي البرازيل والأرجنتين.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل مباراة البرازيل والأرجنتين من ملعب الملك سعود علي قناة 1 Ksa Sport HD السعودية الرياضية في تمام السابعه مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسة مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتذاع مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم علي التردد الجديد لقناة Ksa Sport HD السعوديه الرياضيه المفتوحه، علي نايل سات بالترددات التاليه، نايل سات12149أفقي H 27500 SD، نايل سات12284عمودي V27500HD، نايل سات12015عمودي V27500SD، نايل سات12284عمودي27500، عرب سات12149أفقي27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام الأرجنتين

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو

خط الوسط : آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو

خط الهجوم :خيسوس، روبيرتو فيرمينو، وريشارليسون.

بينما تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : أوجستين

خط الدفاع : خوان فويس، جيرمان بيزييلا، نيكولاتس أوتاميندي

خط الوسط : ماركوس أكونا، رودريجو دى بول، ليوناردو باريديس، جيوفانى لو سيلسو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لاوتارو مارتينيز.