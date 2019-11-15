رياضة | مفاجأة.. تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب البرازيل اليوم الجمعة 15 نوفمبر في مباراة ودية بين الفريقين في مدينة الرياض بالسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

وستذاع مباراة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا على قناة "السعودية الرياضية KSA SPORTS" وعلى قناة "MBC Action" بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

كيفية استقبال القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

ويمكن متابعة قناة السعودية الرياضة الأولى والثانية بصورة عادية أو بخاصية "SD" على مدار القمر الصناعي النايل سات.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل كالآتي:

يمكن استقبال تردد السعودية الرياضية على 12149 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

كما يمكن استقبال تردد قناة ksa sport 1 على 12284 بمعدل ترميز 27500 رأسي.

ويمكن أيضا استقبال تردد قناة ksa sport 1 hd على عرب سات كالآتي:

التردد : 12149 – 12015

الاستقطاب : أفقي / رأسي

الترميز: 27500 .