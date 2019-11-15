رياضة | مهاجم عجمان الإماراتي مرشح لخلافة أزارو في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم عجمان الإماراتي مرشح لخلافة أزارو في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مهاجمم إفريقي سوبر من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

مهاجم عجمان الإماراتي مرشح لخلافة أزارو في الأهلي

وشدد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضم صفقة مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي.

ولم يحظى المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي بإعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منذ توليه المهمة الفنية للفريق عقب رحيل مارتن لاسارتي عن الفريق الأحمر.

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واستقر فايلر بالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على فتح الباب أمام رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم قناعة السويسري رينيه فايلر به والتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في يناير المقبل.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الجامبي أبو بكر ستيف تراولي لاعب عجمان الإماراتي المعار من الشباب السعودي لمدة موسم ، مرشح بقوة من أجل الانضمام للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الحالي.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بعض السيديهات الخاصة باللاعب مع فريق عجمان الإماراتي من أجل عرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للحكم عليه في الفترة القادمة.

كما تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالمهاجم بيلين مالابا لاعب اتحاد كلباء الإماراتي من أجل عرضها على فايلر مدرب النادي الأهلي والحكم عليه فنياً أيضاً.