رياضة | المصري السلوم يهزم برج العرب في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري السلوم يهزم برج العرب في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بهذه النتيجة رفع المصري السلومي رصيدة للنقطة السابعة محتلا بها المركز الأول بينما توقف رصيد برج العرب عند النقطة الوحيدة محتلا بهم المركز السادس.
وفي إطار نفس المجموعة تقام السبت والأحد باقي مباريات الجولة حيث يستضيف فريق مطروح صاحب النقطة الوحيدة فريق مركز شباب الحمام الذي لايمتلك أية نقاط بعد خسارتة في مباراتة الوحيدة بالمجموعة الجولة الماضية من الهلال ويسعي الفريقين للفوز للدخول في مقدمة الجدول.
ويسنضيف الشرطة المطروحي صاحب النقطة الوحيدة فريق شباب الضبعة الذي يمتلك نقطتين من تعادلين في الجولتين أمام الهلال ومطروح.
وفي مباراة قمة المجموعة يستضيف فريق الحرية صاحب ال3 نقاط فريق الجزيرة صاحب ال4 نقاط ويسعي الفريقين للفوز لإحتلال قمة المجموعة.
ترتيب المجموعة الرابعة عشر
1- المصري 7 نقاط
2- الهلال 4 نقاط
3- الجزيرة 4 نقاط
4- الحرية 3 نقاط
5- شباب الضبعة 2 نقطة
6- برج العرب نقطة
7- الشرطة نقطة
8- مطروح نقطة
9- م.شباب الحمام صفر