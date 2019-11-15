رياضة | جاريث بيل يصدم جماهير ريال مدريد: "لا أشعر بالحماسة في سانتياجو بيرنابيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يصدم جماهير ريال مدريد: "لا أشعر بالحماسة في سانتياجو بيرنابيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الجدل وأضاف مزيد من التوتر في علاقته مع جماهير الملكي بعد أن صرح بأنه يشعر بالحماس باللعب مع منتخب ويلز أكثر من ريال مدريد وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده استعداداً لتصفيات يورو 2020، حيثيستعد منتخب ويلز للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020 ضد أذربيجان والمجر.



وشارك جاريث بيل آخر مرة مع يال مدريد في الخامس من أكتوبر الماضي وعانى من إصابة في ربلة الساق منذ تسجيله هدف التعادل في مباراة منتخب ويلز أمام كرواتيا في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.



وخاض جاريث بيل التدريبات مع منتخب ويلز هذا الأسبوع بعد الانتقادات التي تعرض لها من وسائل الإعلام الإسبانية، حيث يدور الحديث عن تمرده على ريال مدريد ورفضه اللعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

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وقال جاريث بيل في تصريحات قبل مواجهة أذربيجان غدًا السبت نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"لدي شعور بالإثارة عند اللعب مع ويلز، هنا أتحدث لغتي الخاصة وأشعر بالراحة وأقدم آداء مئة في المئة على أرض الملعب أينما كنت وهذا ما أسعى دائماً إلى فعله".



وأضاف :"أنا أشعر بالحماس للعب مع ويلز أكثر من ريال مدريد، لقد عرفت معظم زملائي في الفريق منذ أن كان عمري 17 عامًا. الأمر أشبه باللعب مع أصدقائك في يوم أحد في الحديقة. إنه أمر طبيعي وهنا أتحدث لغتي وأشعر براحة أكبر".



وتابع :" لكن هذا لا يغير ما أقوم به في أرض الملعب. أنا دائمًا أعطي 100٪ في الملعب أينما كنت وهذا ما أحاول فعله دائمًا".



واختتم بيل تصريحاته قائلاً :" إذا كانت هناك مباراة هذا الأسبوع مع ريال مدريد، كنت سأكون مستعدًا وأتدرب بشكل طبيعي. ربما لم يعجبهم الأمر لكن من قبيل الصدفة أنني تدربت هذا الأسبوع مع المنتخب الوطني".