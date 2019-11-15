اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش البرازيل ON LINE

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يواجه منتخب الأرجنتين KORA ONLINE نظيره منتخب البرازيل KORA GOAL اليوم الجمعة 15 نوفمبر في مباراة ودية بين الفريقين في مدينة الرياض بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

وستذاع مباراة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا على قناة "السعودية الرياضية KSA SPORTS" وعلى قناة "MBC Action" بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين KORA LIVE ضد منتخب البرازيل اليوم وديا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

وستنقل قناتي "ام بي سي أكشن" و "السعودية الرياضية" مباراة الأرجنتين والبرازيل الودية اليوم بشكل حصري لجميع المتابعين على القنوات المفتوحة.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل

حراسة المرمى: أوجاستين مارتشين.

المدافعون: خوان فويس، جيرمان بيزييلا، نيكولاتس أوتاميندي، ماركوس أكونا.

لاعبو الوسط: رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

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المهاجمون: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

المدافعون: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

لاعبو الوسط: آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو.

المهاجمون: جابريال خيسوس، روبيرتو فيرمينيو، ريتشالتسون دي أندرندي.

بث مباشر لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل الودية اليوم ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل الودية اليوم بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مباريات المنتخبين الودية القادمة

وسيخوض منتخب الأرجنتين KORA ONLINE ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد منتخب الأوروجواي يوم الإثنين القادم 18 نوفمبر.

بينما يخوض منتخب البرازيل YALLA SHOOT مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالي ضد منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادمة 19 نوفمبر.