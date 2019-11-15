اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش البرازيل KSA beIN هدف ميسي الآن

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يستعد منتخب الأرجنتين KORA GOAL لمواجهة نظيره منتخب البرازيل اليوم الجمعة 15 نوفمبر في مباراة ودية بين الفريقين في مدينة الرياض بالسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين KORA LIVE ضد منتخب البرازيل اليوم وديا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

وستذاع مباراة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل اليوم وديا على قناة "السعودية الرياضية KSA SPORTS" وعلى قناة "MBC Action" بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

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بث مباشر لمباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل الودية اليوم ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل الودية اليوم بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مباريات المنتخبين الودية القادمة

وسيخوض منتخب الأرجنتين KORA ONLINE ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد منتخب الأوروجواي يوم الإثنين القادم 18 نوفمبر.

بينما يخوض منتخب البرازيل YALLA SHOOT مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالي ضد منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادمة 19 نوفمبر.