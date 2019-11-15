اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأرجنتين brazil هدف ميسي

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport يلا شووت البرازيل والأرجنتين في موسم الرياض yalla shoot بث مباشر البرازيل ضد الأرجنتين كورة لايف رابط ماتش البرازيل والأرجنتين اليوم شووت كول كورة.

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