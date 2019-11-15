اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر KSA SPORT كورة لايف رابط البرازيل II7SRY يلا شوت ماتش MESSI

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يلا شوووت مواجهة البرازيل والأرجنتين كلاسيكو العالم، Kora star, يستضيف استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض" أبوابه مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من نوفمبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة النارية بين قطبي أمريكا الجنوبية منتخبي البرازيل Brasilوالأرجنتين Argentina في لقاء "السوبر كلاسيكو"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض, YALLA shoot, يلا شوووت

بث مباشر موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الجمعة 15/11/2019 Koora live :

Elostora live stream تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين منتخب البرازيل ونظيره منتخب الأرجنتين اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة Google live stream ، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على أرضية ملعب "جامعة الملك سعود"YALLA shoot Brasil vs Argentina.

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بث مباشر كووورة أون لاين live stream تشهد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عودة البرغوث ليونيل ميسي لقيادة منتخب التانجو، بعد إنتهاء عقوبة إيقافه علي خلفية اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد خلال فعاليات النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا America.

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Kora on lineيتطلع "ميسي" لقيادة منتخب الأرجنتين للثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام منتخب البرازيل في الدور نصف النهائي من النسخة الماضية في بطولة كوبا أمريكا بهدفين دون رد، كما يسعي للثأر ايضا من خسارة منتخب التانجو لقاء "السوبر كلاسيكو" بالسعودية العام الماضي بهدف دون مقابل، Messi vs coutenio

يلا شوووتkora live وتحمل مواجهة اليوم رقم 11 لميسي ضد منتخب البرازيل، حيث سبق وتقابل نجم برشلونة مع منتخب السامبا في 10 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 4 أهداف, live stream on Google

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ksa today live stream والبرازيل في (السوبر كلاسيكو):

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا عبر قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )، معدل ترميز 27500، والاستقطاب ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )، معامل التصحيح 5/6,يستطيع متابعي كرة القدم العالمية مشاهدة ومتابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قنوات الرياضية السعودية KSA

SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) .

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