اونلاين | «يلا شووت» KSA مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الارجنتين MESSI LIVE

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رابط مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019، بملعب " جامعة الملك سعود" بمدينة الرياض في السعودية في مباراة ودية ضمن فاعليات موسم الرياض والذي ترعاه المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه بالمملكة.

موعد مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت YALLA

تقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر في تمام لساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المبارة على الهواء مباشرة على قناة KSA Sports HD 1 بصوت المعلق "فهد العتيبي"، ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع "الفجرالرياضي

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