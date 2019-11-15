اونلاين | كول كورة Argentina أونلاين مشاهدة مباراة البرازيل ضد الارجنتين يلا شوت online بث مباشر الارجنتين والبرازيل youtube لايف

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يلتقي منتخب السامبا مع Argentina راقصي التانجو، مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين استعدادا لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة لها

يواجه منتخب الأرجنتين مع البرازيل على استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية دبي ومسقط، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر السودان والصومال، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش وموريتانيا، الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر والكويت والبحرين وجزر القمر والعراق وفلسطين والأردن، وستكون قمة الأرجنتين والبرازيل متاحة مباشر عبر فضائية KSA Sports 1 HD المتاحة مجانا على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12149 أو القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد 12284.

تيتي يتسلح بالقوة الضاربة للبرازيل

استدعى المدرب الوطني تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قوته الضاربة استعدادا لمباراة اليوم مع غياب النجم نيمار دا سيلفا لاعب باريس جيرمان الفرنسي الذي يعاني من إصابة، بجانب لاعب ريال مدريد الإسباني فينسيوس جونيور لاسباب فنية، وتواجد الحارس المخضرم أليسون بيكير في قائمة السامبا بعد الحالة الفنية العالية التي ظهر عليه مع ليفربول الإنجليزي مؤخرا.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي: "أليسون بيكير (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانيال فاوزاتو (روما الإيطالي) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو ( يوفنتوس الإيطالي) – إيدير ميلتاو (ريال مدريد الإسباني) – رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – فيليبي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – إيمرسون (ريال بيتيس) - ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني)- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرثر ميلو (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) - روبرتو فيرمينيو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ريشارليسون (إيفرتون) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني) .

ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لموقعة البرازيل

وعلى الجانب الأخر تواجد النجم ليونيل ميسي في قائمة منتخب بلاده استعدادا للقاء اليوم في الظهور الأول له بعد إنتهاء فترة الإيقافه بقرار من اتحاد كوبا أمريكا، وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني غياب الخماسي ماورو إيكاردي نجم باريس جيرمان الفرنسي وزميله أنخيل دي ماريا بجانب أليخاندرو غوميز نجم أتالانتا الإيطالي، وليساندرو مارتينيز لاعب أياكس الهولندي، وداريو بينيديتو لاعب مارسيليا الفرنسي.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي: " أوجستين ماركسين، خوان موسو، إيماليانو مارتينيز، إستيبان أندرادا - خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكولاس أوتامندي، جيرمان بيتزيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكولاس تاجليفيكو - نوهين بيريز، جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريدس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي بول، ماركوس أكونيا، روبيرتو بيريرا - لوكاس أكامبوس، ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا"

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التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون بيكير

الدفاع : تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو – إيدير ميلتاو

وسط الملعب : ويليان – فيليبي كوتينيو - كاسيميرو – أرثر ميلو

الهجوم : روبرتو فيرمينيو – جابرييل خيسوس

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

حراسة المرمى: أوجستين ماركسين

الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكولاس أوتامندي، جيرمان بيتزيلا

الوسط: نوهين بيريز، جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريدس

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو