اونلاين | تردد القناة الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين رابط MBC Action مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل مجانا على MBC Action

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نتابع سوياً مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر مواجهة ودية ضمن إستعدادات البرازيل يلتقي فريقي البرازيل والأرجنتين ضمن في أحد اللقاءات الودية ضمن موسم الرياض نتابع سوياً مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر مواجهة ودية ضمن إستعدادات البرازيل في لقاء السوبر كلاسيكو، يستضيف استاد جامعة الملك سعود مباراة يعود منتخبا البرازيلي والأرجنتين من جديد إلى المملكة وتحديداً العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبل، على “ملعب جامعة الملك سعود”، الذي سيحتضن لقاء “السوبر كلاسيكو” بين قطبي كرة القدم في أميركا الجنوبية، والذي يقام للسنة الثانية على التوالي في المملكة.

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البرازيل 1378547999 - مساحات 8:00 مساءاً KSA 1381871820 - مساحات الأرجنتين

القنوات الناقلة :

MBC Action

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معلق المبارة :

فارس عوض + فهد العتيبي

البطولة :

مباراة ودية

وكشفت قناة (TNT Sports LA) الأرجنتينية، التشكيلة المثالية للمنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي، وتكونت من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر (البرازيل)

خط الدفاع: تاليافيكو (الأرجنتين)، تياجو سيلفا (البرازيل)، جيرمان بيزيلا (الأرجنتين)، دانيلو (البرازيل).

خط الوسط: لو سيلسو (الأرجنتين)، كاسيميرو (البرازيل)، آرثر ميلو (البرازيل).

الهجوم: روبيرتو فيرمينو (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، سيرجيو أجويرو (الأرجنتين).