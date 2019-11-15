اونلاين | «يلاشووت KSA» مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر KORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرازيل MESSI

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تكتسب المباراة الطابع الرسمي على الرغم من وديتها وذلك لرغبة الأرجنتين في رد اعتبارها أمام البرازيل التي كانت سببًا في حرمانهم من التتويج ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل في الصيف الماضي بعد أن فازت كتيبة المدرب البرازيلي تيتي على كتيبة المدرب الأرجنتيني سكالوني في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.

أيضًا تكتسب مباراة البرازيل والأرجنتين أهمية أخرى وهي رغبة كلا المدربين في تجربة عددًا من اللاعبين الشباب من أجل الاستقرار على أفضل الأسماء لتدعيم القائمتين في المرحلة المقبلة التي تُعد الأصعب دومًا على أي منتخب، حيث تكون تصفيات كأس العالم في القارة اللاتينية مثيرة وقوية بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي سيكون على ميسي ورفاقه من أجل التتويج بلقب كوبا أمريكا المقبلة وجلب المجد القاري والدولي الغائب طويلًا عن بلاد التانجو.

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تعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين المواجهة الثانية التي تقام بين المنتخبين في السعودية، حيث سبق أن استضافت المملكة العربية السعودية المنتخبين في أكتوبر 2018 في إطار دورة رباعية ودية شارك فيها منتخبي السعودية والعراق وانتهت بفوز سامبا البرازيل باللقب. أما هذه المرة فستكون مباراة فردية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض والذي انطلق في 11 أكتوبر 2019 وممتد حتى 15 ديسمبر من نفس العام.

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