اونلاين | شووت Sutrim مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بدون تقطيع Brazil LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش البرازيل beIN Match ميسي

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يعود منتخبا البرازيلي والأرجنتين من جديد إلى المملكة وتحديداً العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبل، على "ملعب جامعة الملك سعود"، الذي سيحتضن لقاء "السوبر كلاسيكو" بين قطبي كرة القدم في أميركا الجنوبية، والذي يقام للسنة الثانية على التوالي في المملكة.

وكان اللقاء السابق للفريقين في السعودية قد جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في أكتوبر 2018، وانتهى بفوز صعب للبرازيل التي سجلت الهدف الوحيد في المباراة في دقيقتها الأخيرة، فيما سيكون لقاء الجمعة المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، قياساً بعدد الفعاليات التي يشهدها، كما سيكون لقاء "السوبر كلاسيكو" أول لقاء كروي عالمي في السعودية بعد إطلاق التأشيرة السياحية التي تتيح للراغبين زيارة المملكة، حيث يتوقع أن يجتذب اللقاء آلاف السياح من عشاق كرة القدم، وبشكل خاص عشاق المنتخبين.

وتعد مواجهات قطبي الكرة في أميركا الجنوبية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خاصة وأن الفريقان قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.