اخبار الرياضه

نجم برشلونة على وشك الإنتقال لأتليتيكو مدريد

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم على وشك الإنتقال لأتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019

راكيتيتش

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتليتيكو مدريد يحضر عرضاً بقيمة 40 مليون يورو لضم لاعب وسط برشلونة ومنتخب كرواتيا "إيفان راكيتيتش" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

Advertisements

وعانى راكيتيتش من إيجاد مكان أساسي في تشكيل البلوجرانا هذا الموسم مع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، مما جعله أبرز المرشحين لمغادرة ملعب كامب نو.

وأشارت شبكة "موفي ستار بلس" إلى أن راكيتيتش بالفعل إختار وجهته المقبلة نحو الروخي بلانكوس، مقابل 40 مليون يورو.

ويرتبط الكرواتي بعقد يمتد حتى عام 2021 مع برشلونة، لكن إدارة الفريق قررت الإستغناء عن خدماته في شهر يناير المقبل.

ويرتبط صاحب الـ 31 عاماً بالإنتقال لإنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطالي، بالإضافة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة على وشك الإنتقال لأتليتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا