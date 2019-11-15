فرانك لامبارد يستعد لتوجيه صدمة لبرشلونة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

لامبارد

يسعى نادي برشلونة الإسباني لضم نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب البرازيل "ويليان" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي عقد ويليان بنهاية الموسم الجاري 2020، وبالتالي سيحق له التفاوض مع أي ناد يرغب في شرائه بدء من يناير المقبل.

وذكرت تقارير إنجليزية أن المدرب فرانك لامبارد يتمسك ببقاء ويليان رفقة البلوز، وأنه سيقدم عرضاً لتوقيع عقد جديد مع صاحب الـ 31 عاماً.

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وأشار المدرب فرانك لامبارد أنه يحتاج خبرة ويليان مع فريق تشيلسي العامر بالمواهب الشابة خلال الفترة الحالية.

كما أوضح لامبارد دور ويليان التكتيكي في فريق تشيلسي هذا الموسم، حيث يعد أحد أهم عناصر المدرب لامبارد.

ولعب ويليان مع البلوز 12 مباراة هذا الموسم منها 11 مباراة كأساسي، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة في جميع البطولات.

وإرتبط برشلونة بالتوقيع مع ويليان خلال الإنتقالات الصيفية من العام الماضي 2018، لكن إدارة تشيلسي تمسكت باللاعب ليوقع برشلونة مع مواطنه مالكولم.

ويرتبط ويليان بالإنتقال لبرشلونة ويوفنتوس الصيف المقبل مجاناً في حالة عدم تمديد عقده مع البلوز، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.