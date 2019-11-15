تعرف على رسالة بيكيه لريال مدريد قبل الكلاسيكو

الجمعة 15 نوفمبر 2019

بيكيه

بعث النجم "جيرارد بيكيه" مدافع نادي برشلونة و منتخب إسبانيا برسالة نارية لغريمه ريال مدريد قبل الكلاسيكو.



وأشار بيكيه لحتمية خوض مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في موعدها المقرر.

وصرح بيكيه لإذاعة "كادينا كوبي سير" : "دائماً تنتشر تلك الأنواع من الشكاوي، سيتحصلون على فترة راحة أكثر من برشلونة في المباراة القادمة"، في إشارة لشكوى ريال مدريد من الحصول على فترة راحة أقل من برشلونة قبل الكلاسيكو.

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وتابع: "المباراة يجب أن تلعب، لقد تم وضع جدول للمبارايات من قبل، لاعبي برشلونة مستعدون لخوض مباراة كل يومين".

وأضاف: " لم نشكو من تأجيل المباراة، الأمر كله في يد تيباس - رئيس رابطة لا ليجا - أفضل اللعب في المساء عن النهار، وخلال المباريات السابقة، فإننا حصلنا على راحة أقل من ريال مدريد".

وأتم: " لم يحدث شئ يوم 26 ، كان هناك تمرداً من بعض الأفراد على الشرطة، لكن لم يحدث شئ بملعب كامب نو.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت أن 18 ديسمبر القادم هو موعد الكلاسيكو الجديد بين برشلونة وريال مدريد بملعب كامب نو في اللقاء المؤجل منذ الجولة العاشرة.

ويحتل برشلونة وريال مدريد قمة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة لكل منهما.