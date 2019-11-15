شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المنتخب الإيطالي امام البوسنة والان مع التفاصيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 المنتخب الإيطالي يلتقي المنتخب الإيطالي بمضيفه المنتخب البوسني ضمن إطار الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية "يورو 2020" ايطاليا المتأهلة سلفا الي يورو "2020" تشهد تشكيلتها الرسمية لمواجهة نظيره البوسني العديد من التغييرات نظرا للغيابات التي ضربت المنتخب بسبب الاصابات وعلي راسهم لاعب وسط سان جيرمان ماركو فيراتي بالإضافة إلي مدافع روما الإيطالي الشاب مانسيني ومعاه العائد الي المنتخب ثانيا دومينكو بيراردى مهاجم ساسولو. اليكم تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره البوسني :

حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع: ايمرسون_ اتشيربي_ بونوتشي_ فلورينزى. Advertisements خط الوسط: جورجينهو_ تونالي_ باريلا. خط الهجوم : كييزا_ ايموبيلي_ انسيني. تقام مباراة الليلة في التاسعة الأربع مساءا بمدينة زينيتشا البوسنية علي أرضية ملعب بيلينو بولي . يحتل صاحب الملعب منتخب البوسنة المركز الرابع بالمجموعة برصيد ١٠نقاط بينما تحتل ايطاليا المركز الاول برصيد24نقطة.

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