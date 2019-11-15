لاعب وسط أرسنال يقترب من الرحيل عن الفريق في يناير

الجمعة 15 نوفمبر 2019

لوكاس توريرا

اقترب اللاعب الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



سبب رحيل اللاعب

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ويعاني توريرا من قلة المشاركة مع آرسنال، تحت قيادة أوناي إيمري المدير الفني الفريق، هذا ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن صفوف الجانرز خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن أرسنال لا يرغب في رحيل توريرا عن صفوف الفريق، خصوصاً بعد طلب وكيل أعمال اللاعب من إدارة الجانرز، برغبة اللاعب في الرحيل".

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، فإن إدارة الجانرز سوف تجتمع مع وكيل أعماله بالفترة المقبلة لإقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق اللندني.

وأتمت الصحيفة، أن فريق نابولي الإيطالي، يريد التعاقد مع توريرا، لتدعيم خط وسط الفريق، ليحل محل البرازيلي ألان الذي قد يغادر صفوف الفريق بالفترة المقبلة.