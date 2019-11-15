شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 كوت ديفوار وزامبيا تقام اليوم الجمعة 15-11-2019 عدة مباريات مختلفة في أكثر من بطولة ومسابقة على مستوى العالم، أبرزها المباراة الودية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره البرازيلي، ومباراة تونس ولبيا، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

موعد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم والقنوات الناقلة إسبانيا ومالطا، الساعة 21:45 وتذاع عبر "bein Sports 3HD". الدنمارك وجبل طارق، الساعة 21:45 وتنقل على "bein Sports 12HD EN". البوسنة والهرسك وإيطاليا، الساعة 21:45 وتذاع عبر "bein Sports 1HD". سويسرا وجورجيا، الساعة 21:45 وتنقل على "bein Sports 5HD". رومانيا والسويد، الساعة 21:45 وتذاع عبر "bein Sports 4HD". النرويج وجزر الفارو، الساعة 19:00 وتنقل على "bein Sports 4HD". فنلندا وليختنشتاين، الساعة 19:00 وتذاع عبر "bein Sports 1HD". Advertisements أرمينيا واليونان، الساعة 18:59 وتنقل على "bein Sports 5HD". موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقناة الناقلة تقام المباراة في تمام الساعة 19:00، وتذاع عبر "السعودية الرياضية HD1". موعد مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة المغرب وموريتانيا، الساعة 21:00 وتذاع عبر "bein Sports 2HD". تونس وليبيا، الساعة 21:00 وتنقل على "bein Sports 3HD". زيمبابوي وبوتسوانا، الساعة 18:00. تنزانيا وغينيا الاستوائية، الساعة 18:00. موعد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا اليوم والقنوات الناقلة نيجيريا وجنوب إفريقيا، الساعة 20:00 وتنقل على تايم سبورت الأرضية و"bein Sports 10HD". كوت ديفوار وزامبيا، الساعة 20:00 وتذاع عبر تايم سبورت الأرضية و"bein Sports 10HD".

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