شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة ومعلق مباراة البرازيل والأرجنتين الودية اليوم والان مع التفاصيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 يخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام على ملعب إستاد جامعة الملك سعود، في المملكة العربية السعودية.

موعد ومعلق مباراة البرازيل والأرجنتين والقناة الناقلة تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sports HD1، بصوت المعلق فهد العتيبي. ومن المتوقع أن يبدأ تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون بيكير. خط الدفاع : تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو – إيدير ميلتاو. Advertisements خط الوسط : ويليان – فيليبي كوتينيو - كاسيميرو – أرثر ميلو. خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو – جابرييل خيسوس. بينما من المتوقع أن يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوجستين ماركسين. خط الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكولاس أوتامندي، جيرمان بيتزيلا. خط الوسط: نوهين بيريز، جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريدس. خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو.

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