شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس وليبيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والان مع التفاصيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 منتخب تونس يلتقي منتخب تونس، أمام نظيره منتخب ليبيا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام على أرضية ملعب الأولمبي برادس.

حيث تضم المجموعة العاشرة كلاً تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية. موعد مباراة تونس وليبيا والقناة الناقلة Advertisements تقام مباراة تونس وليبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2. ومن المتوقع أن يبدأ المنذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: محمد دراغر وعلي معلول وياسين مرياح وأيمن عبد النو. خط الوسط: إلياس السخيري وفرجاني ساسي وأيمن بن محمد. خط الهجوم: أنيس البدري ويوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي.

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