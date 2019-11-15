موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

الجمعة 15 نوفمبر 2019

منتخب المغرب

يلتقي منتخب المغرب، أمان نظيره منتخب موريتانيا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.



حيث تضم مجموعة المغرب كلاً من موريتانيا وبورندي وجمهورية إفريقيا الوسطي.

موعد مباراة المغرب وموريتانيا والقناة الناقلة

Advertisements

تقام مباراة المغرب وموريتانيا اليوم الجمعة، في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع اامباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

ومن المتوقع أن يبدأ البوسني وحيد هاليلوزيش المدير الفني لمنتخب المغرب، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : عبد الحميد يونس وزهير فضال وأشرف حكيمي ونصير مزراوي.

خط الوسط : أمل الله سليم وسفيان أمرابط وأحمد المسعودي وفيصل فجر وونور الدين أمرابط.

خط الهجوم : حكيم زياش.