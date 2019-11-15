انت الان تتابع بيل: أشعر بحماس كبير أثناء اللعب مع منتخب #ويلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الويلزي جاريث بيل

أعرب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن شعوره بحماس كبير خلال اللعب مع منتخب بلاده أكثر مما شعر به أثناء اللعب مع فريقه، وسخر من الانتقادات الموجهة إليه من قبل وسائل الإعلام الإسبانية.

وكان بيل 30/ عاما/ مثار انتقادات كبيرة في إسبانيا بعدما تدرب مع منتخب ويلز رغم أنه لم يلعب مع ريال مدريد لمدة شهر كامل.

ولكن قبل مباراة ويلز الحاسمة أمام منتخب أذربيجان المقرر إقامتها غدا السبت في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) قال إنه لا يوجد أي شيء للرد عليه.

وقال بيل في تصريحات - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة منتخب ويلز أمام إذربيجان :"مع منتخب ويلز، أتحدث بلغتي الأصلية وأشعر براحة كبيرة".

وأضاف :" بالتأكيد أشعر بحماس أكبر أثناء اللعب مع منتخب ويلز".

وأكد :"كنت مع أغلب اللاعبين، خاصة اللاعبين الكبار، مذ أن كنا في منتخب تحت 17 عاما. الأمر يشبه اللعب مع أصدقائك في المنتزه يوم الأحد".

وتابع :"ولكن هذا لا يغير شيئا مما أقدمه في الملعب. دائما أقدم أقصى ما عندي أينما كنت، وهذا ما أقاتل لفعله".

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قيام بيل بالتدرب مع منتخب ويلز بالـ"معجزة في ويلز"، خاصة وأنه لم يلعب مع الريال منذ إصابته في ربلة الساق خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع كرواتيا 1/1 في تشرين أول/أكتوبر.

Advertisements

وبعد ذلك ادعى بريدراج مياتوفيتش مدير الكرة بالريال أن بيل أعطى ويلز الأولوية - وحتى اهتمامه برياضة الجولف- على ناديه.

هذا الأمر دفع أحد جماهير ويلز لطبع علم سيتم اظهاره في مباراة منتخب ويلز أمام المجر يوم الثلاثاء المقبل، التي ستقام على ملعب ويلز" حيث كتب على العلم "ويلز.جولف. مدريد بهذا الترتيب".

وقال بيل :"سمعت بعض القصص. ولكنني لا أنتبه لها. أصدقائي يقومون بإرسال بعض الصور المضحكة أو أيا كان ما يكتبونه".

وأضاف :"أجد هذا الأمر مضحكا، خاصة بعض الصور والأشياء التي يرسلها لي أصدقائي".

وأكد :"بعض الأشياء التي رأيتها، الأشخاص لا يفهمونها ولا يعرفون ماذا تقصد، لذلك أجدها مضحكة بعض الشيء".

وتابع :"حاولت أن أستعيد جاهزيتي في أسرع وقت ممكن. إذا كانت المباراة التي ستقام هذا الاسبوع للريال فسأكون جاهزا لها وأتدرب لخوضها".

وتابع :"ربما لوسائل الإعلام الإسبانية لا يبدو الأمر عظيما، ولكن إنه صدفة نوعا ما أن مباريات المنتخب الوطني تأتي هذا الاسبوع وأنا عدت للتدريبات".

وأكمل :"إذا كنت جاهزا، لا يهم أين أتواجد، سأحاول اللعب سواء كان مع ويلز أو الريال".