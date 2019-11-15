الامارات | وجهة غير متوقعة إلى البرازيلي كوتينيو في "البريميرليغ"

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة غير متوقعة إلى البرازيلي كوتينيو في "البريميرليغ" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إخبارية عن اهتمام توتنهام بضم لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يلعب حالياً بين صفوف بايرن ميونخ معاراً من برشلونة الإسباني، ما يعزز عودة اللاعب الدولي إلى وجهة غير متوقعة في الدوري الإنجليزي.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن توتنهام الذي سبق وأبدى اهتمامه بكوتينيو، عاد ليوجه أنظاره نحو اللاعب البرازيلي، مضيفة أن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو يفكر في ضم لاعب الوسط في موسم الانتقالات الصيفي القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن خبرة كوتينيو في البريمييرليغ، إذ كان يلعب بين صفوف ليفربول قبل انتقاله لبرشلونة في إسبانيا، تعد أحد الدوافع وراء اهتمام توتنهام باللاعب.
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