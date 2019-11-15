ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل في موسم الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره فريق البرازيل بعد قليل ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين كالتالي:

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‏حارس مرمي: اندرادا خط الدفاع: فويث - بازيلا - اوتوماندي - تاجليافيكو. خط الوسط: دي باول - باريديس - لوسيلسو. خط الهجوم: اوكامبوس - ميسي - لوتارو

تنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport

وتكتسب المباراة الطابع الرسمي على الرغم من وديتها وذلك لرغبة الأرجنتين في رد اعتبارها أمام البرازيل التي كانت سببًا في حرمانهم من التتويج ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل في الصيف الماضي بعد أن فازت كتيبة المدرب البرازيلي تيتي على كتيبة المدرب الأرجنتيني سكالوني في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.