- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل في موسم الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره فريق البرازيل بعد قليل ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين كالتالي:
حارس مرمي: اندرادا خط الدفاع: فويث - بازيلا - اوتوماندي - تاجليافيكو. خط الوسط: دي باول - باريديس - لوسيلسو. خط الهجوم: اوكامبوس - ميسي - لوتارو
تنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport
وتكتسب المباراة الطابع الرسمي على الرغم من وديتها وذلك لرغبة الأرجنتين في رد اعتبارها أمام البرازيل التي كانت سببًا في حرمانهم من التتويج ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل في الصيف الماضي بعد أن فازت كتيبة المدرب البرازيلي تيتي على كتيبة المدرب الأرجنتيني سكالوني في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.