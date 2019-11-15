نجم برشلونة على وشك الإنتقال لأتليتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتليتيكو مدريد يحضر عرضاً بقيمة 40 مليون يورو لضم لاعب وسط برشلونة ومنتخب كرواتيا "إيفان راكيتيتش" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



وعانى راكيتيتش من إيجاد مكان أساسي في تشكيل البلوجرانا هذا الموسم مع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، مما جعله أبرز المرشحين لمغادرة ملعب كامب نو.

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وأشارت شبكة "موفي ستار بلس" إلى أن راكيتيتش بالفعل إختار وجهته المقبلة نحو الروخي بلانكوس، مقابل 40 مليون يورو.

ويرتبط الكرواتي بعقد يمتد حتى عام 2021 مع برشلونة، لكن إدارة الفريق قررت الإستغناء عن خدماته في شهر يناير المقبل.

ويرتبط صاحب الـ 31 عاماً بالإنتقال لإنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطالي، بالإضافة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.