إشادة أوروبية بتقدم المملكة في صناعة الخيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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امتدحت نائبة رئيس الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية «الإيكاهو» آنا ستوجانسكا ما وصلت إليه رياضة جمال الجواد العربي بالمملكة من تقدم ورقي.

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وقالت بمناسبة مشاركتها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية فئة «B» بمزرعة الصواري بجدة «السعودية موجودة في مرتبة متقدمة جدا في مجال صناعة الخيل العربية دوليا، ونتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من خلال البطولات وتنظيم محاضرات للمربين تختص بإعاشة الخيل وتغذيتها والتعامل معها من أجل زيادة التثقيف لمربي الخيل العربية، ونحن حاليا نقوم بذلك».

وأوضحت ستوجانسكا أن المميز في المملكة بهذا المجال، تزايد عدد ملاك الخيل ودخول ملاك جدد كل سنة، بحيث لم تعد تربية وإنتاج الجواد العربي في المملكة حكرا على الملاك الكبار، مما أعطى فرصة لملاك الخيل الجدد للمشاركة في البطولات والفوز بها.

ولفتت الانتباه إلى أن حرص مركز الملك عبدالعزيز للجواد العربي الأصيل على تواجد حكام دوليين من الصف الأول للتحكيم في البطولات في المملكة أدى إلى إعطاء انطباع لملاك الخيل عن مستوى خيلهم وما هي المشاكل التي يستطيعون تجنبها لرفع مستوى الخيل لديهم، مشيرة إلى أن رياضة جمال الخيل تحتاج إلى الصبر والشغف ليصل مربو الخيل إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، وليحافظوا على ما وصلوا إليه من تقدم في الوقت الحاضر، معربة عن إعجابها بالبطولة الحالية من حيث المكان الرائع والتنظيم والتنسيق وأرضية الميدان الذي تجري عليه المنافسة، مشيرة إلى أن الأرضية جهزت بمواصفات عالية تضاهي في مستوياتها بطولات قفز الحواجز والبطولات العالمية، وقالت «ندرك مدى صعوبة الحصول على مثل نوعية هذه الأرض ومدى تكلفتها. التنظيم والتنسيق في البطولة بشكل عام على مستوى رائع، وللبطولة أهمية كبيرة، سواء للملاك أو لمجتمع الخيل بشكل عام».