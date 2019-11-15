شكرا لقرائتكم عمرو جمال: حظى وحش و أتمنى العودة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد مهاجم طلائع الجيش فى تصريحات : " حظى وحش لأن لعبت 50 دقيقة مع طلائع الجيش وتعرضت للطرد بسبب حماسى الزائد ورغبتى فى فعل كل حاجة فى نفس الدقيقة ولكنى سأواصل رحلة إستعادة مستوايا بكل تحدى" . وتابع عمرو جمال : " لم نظهر بشكل متميز مع البرازيلى فارياس إبان توليه قيادة الطلائع رغم وجود كوكبة من النجوم فى صفوف الفريق ولكن قدوم طارق يحيى لتدريب الطلائع يشكل إضافة كبرى وسنحاول مساعدته للنجاح بشتى الطرق" Advertisements وأكمل الغزال : " بعتبر نفسى مش محظوظ لإنى تعرضت للإصابة بالرباط الصليبى مع الاهلى فى عز تألقى وتهافت الاندية الاوربية على ضمى ولكن جاءت الإصابة لتضع خط فاصل فى رحلتى الكروية لأن الظروف عاندتى كثيراً لإستعادة مكانى فى خط هجوم الاهلى " وعن الشخص الذى ساند عمرو جمال فى أزمته علق الغزال : " عماد متعب بيكلمنى وأكلمه عالطول وأخر مرة بعد الطرد ونصحنى بالهدوء والتعامل مع الامور بحكمة وخطوة خطوة " وعن العودة للأهلى قال عمرو جمال :" طبعا نفسى أرجع الاهلى وده هيحصل من خلال تألقى مع الطلائع وكمان الرجوع للمنتخب لأن الجهاز الفنى متابعنى وده مشجعنى"

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