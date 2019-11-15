شكرا لقرائتكم ديسابر يرفع معدل الحمل البدني للاعبي بيراميدز خلال معسكر المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز معدل الحمل البدني للاعبين في ثاني ايام معسكر الفريق المقام حاليًا فى المغرب استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى وانطلاق دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وحرص ديسابر على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان