شكرا لقرائتكم ديسابر يرفع معدل الحمل البدني للاعبي بيراميدز خلال معسكر المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص ديسابر على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.
ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان
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