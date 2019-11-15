شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتأهل لنصف نهائى بطولة هلسنكي للتنس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز محمد صفوت على السويدي ألياس يمار في المباراة التي جرت اليوم بواقع مجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-3 / 6-4 .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت يتأهل لنصف نهائى بطولة هلسنكي للتنس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.