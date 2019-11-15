شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتأهل لنصف نهائى بطولة هلسنكي للتنس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن بطل أفريقيا المصري محمد صفوت لاعب التنس من تجاوز الدور ربع نهائي لبطولة هلسنكي ( ضمن سلسلة بطولات التحدي التشالنجر التي تنظمها رابطة محترفي التنس ATP). وفاز محمد صفوت على السويدي ألياس يمار في المباراة التي جرت اليوم بواقع مجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-3 / 6-4 . Advertisements كانت الغلبة خلال المباراة فى صالح صفوت بالرغم من فارق التصنيف بينهما لصالح السويدي، وبعد ساعة و12 دقيقة حقق بطل مصر وأفريقيا الفوز لينتقل للدور نصف النهائي للبطولة.

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